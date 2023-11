ATP Finals: Der erste Schritt zum Heimsieg - Sinner eröffnet gegen Tsitsipas

Mit Stefanos Tsitsipas hat Jannik Sinner einen Auftaktgegner bei den ATP Finals gezogen, der ihm in der Vergangenheit (zu) oft Probleme bereitet hat. Sky überträgt ab 14:30 Uhr live.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2023, 16:58 Uhr

© Getty Images Bei den Fans hat Jannik Sinner schon gewonnen

Es ist ja nicht ganz so einfach mit Heimsiegen bei den ATP Finals. Schließlich gibt es so gut wie keine Garantie, dass auch tatsächlich ein Lokalmatador am Start ist. Das mag zwischen 1977 und 1989 der Fall gewesen sein, als das Masters im Madison Square Garden ausgetragen wurde. John McEnroe konnte da drei Mal reüssieren, Jimmy Connors immerhin einmal.

Danach folgten zehn Ausgaben in Deutschland deren zwei Boris Becker (1992 und 1995 jeweils in Frankfurt) und Michael Stich eine (1993) gewann. In Hannover wollte es schon nicht mehr klappen, obwohl Becker 1996 in einem legendären Endspiel gegen Pete Sampras ganz nah dran war.

Danach gabe es nur noch zwei Gelegenheiten, bei denen die Heimfans einen der ihren feiern konnten: 2001 in Sydney Lleyton Hewitt. Und 2016 in London Andy Murray.

Djokovic als Favorit in der roten Gruppe

Und jetzt liegt also die ganze Last auf den immer breiter werdenden Schultern von Jannik Sinner. Der mit Stefanos Tsitsipas aber eine Auftaktaufgabe vorgesetzt bekommt, die ihm nicht so richtig liegt. Von den sieben Partien gegen den Griechen hat Sinner nur zwei gewonnen. Die bislang jüngste aber einigermaßen glatt in der Halle von Rotterdam im Frühjahr 2023.

Nun könnte man ja sagen: Eine Niederlage im ersten Match bei den Finals ist verschmerzbar, schließlich gibt es ja eine Gruppenphase. Theoretisch richtig. Praktisch aber falsch. Denn mit Sinner und Tsitsipas spielt ja auch noch Novak Djokovic in dieser grünen Gruppe in Turin. Und gegen den Titelverteidiger sollte man keinesfalls einen Siegpunkt einrechnen.

Djokovic eröffnet am heutigen Abend gegen Holger Rune (nicht vor 21 Uhr bei Sky). Der Modus bringt es mit sich, dass im zweiten Gruppenmatch am Dienstag die beiden Gewinner der ersten Matches aufeinander treffen. Spätestens dann wird man schon wissen, ob Jannik Sinner in die Fußstapfen von zuletzt Andy Murray treten kann.

Hier das Tableau in Turin