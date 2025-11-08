ATP Finals: Die Fannähe rückt nun in den Hintergund

Früh reisen die meisten Spieler zu den ATP Finals in Turin. Die Fans freut das in der Regel sehr, geben sich die Stars der Szene doch stets nahbar und nehmen sich zeit für Autogramme und Selfies.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 20:55 Uhr

Ein Autogramm von Jannik Sinner auf den mitgebrachten Tennisball. Ein Selfe direkt an der Absperrung vor dem offiziellen Pressetermin der ATP Finals mit Alexander Zverev. Die Tage vor dem Turnierstart lassen die Fanherzen höher schlagen, nehmen sich die Spieler zu diesen Anlässen doch in der Regel besonders gerne viel Zeit. Glückliche Fans und glückliche Spieler gehen dieser Tage Hand in Hand.

Doch damit dürfte nach einige Tagen der Vorbereitung mit dem Start des Turniers Schluss sein. Am Sonntag starten die ersten Matches der Einzel-und Doppelkonkurrenz. Für gemeinsamen Smalltalk mit den Fans dürfte dann kaum noch Zeit sein. Die Fokussierung liegt nun hundertprozentig beim sportlichen Wettbewerb.

Sinner gegen Alcaraz als Krönung?

Doch die Tage vor dem Start in Turin haben erneut bewiesen, dass der Hype um die Topspieler der Szene ungebrochen ist und die ATP in Sachen Marketing aktuell sehr viel richtig macht. Der Hype um Jannik Sinner mag im heimischen Italien noch größer sein, doch auch Carlos Alcaraz ist in der norditalienischen Stadt sehr gefragt.

Jetzt freuen sich die Fans auf einen tollen Saisonabschluss und viele spannende Matches. Am liebsten mit einem Finalkracher zwischen Jannik und Carlos.

Hier das Einzel-Tableau in Turin