ATP Finals: Djokovic mit konzentrierter Leistung zum ersten Sieg

Novak Djokovic ist mit einem Sieg in die ATP Finals 2022 in Turin gestartet. Der Rekord-Champion besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:4 und 7:6 ().

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2022, 22:50 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat mal wieder Stefanos Tsitsipas besiegt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Match begann für Novak Djokovic wunschgemäß: Der Rekord-Champion der ATP Finals, der in Turin seinen sechsten Titel beim Saisonabschluss anstrebt, nahm Tsitsipas gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab. Und das reichte dem Mann aus Djokovic schon, um ohne jegliche Probleme den ersten Satz mit 6:4 nach Hause zu spielen.

Im vierten Spiel des zweiten Akts bot Djokovic als Aufschläger erstmals etwas an: Er schenkte Tsitsipas mit zwei Doppelfehlern einen Breakball, gewann danach aber drei Punkte in Folge. Auch weil Stefanos Tsitsipas sich mit der Rückhand zu selten aus der Defensive befreien konnte. Aber: Zumindest bei eigenem Service agierte Tsitsipas nun offensiver.

Medvedev und Tsitsipas um die letze Chance

Die Belohnung? Tsitsipas erreichte immerhin ein Tiebreak. Zuletzt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy hatte er das entscheidende im dritten Satz gegen Djokovic allerdings abgeben müssen. Und auch diesmal setzte sich der 21-malige Major-Sieger durch. Unter anderem, weil er sein erstes Minibreak gleich mit einem fantastischen Passierball aus dem Lauf holte. Bei 5:1 wurden die Seiten gewechselt, Tsitsipas verkürzte noch einmal auf 4:5. Was Novak Djokovic nicht weiter irritierte. Nach 97 Minuten war der Souk vorbei, Djokovic durfte sich am Netz gratulieren lassen.

Im ersten Match hatte sich am Nachmittag Andrey Rublev in einem dramatischen Schlagabtausch gegen Daniil Medvedev durchgesetzt. Damit kommt es am Mittwoch zum Treffen zwischen Djokovic und Rublev. Medvedev und Tsitsipas spielen schon fast um ihre letzte Chance.

Hier das Draw in Turin