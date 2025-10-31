ATP Finals Doppel: Harrison/King komplettieren Teilnehmer-Feld für Turin

Das Doppel-Teilnehmerfeld für die ATP Finals in Turin steht fest. Das letzte Ticket gehört der US-amerikanischen Paarung Christian Harrison/Evan King.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 18:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Christian Harrison und Evan King komplettieren das Teilnehmerfeld der ATP Finals im Doppel.

Harrison und King profitierten von einer Niederlage ihrer direkten Konkurrenten Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin, die beim ATP-Masters 1000-Turnier in Paris im Achtelfinale scheiterten.

Die US-amerikanische Paarung gesellt sich somit zu den Doppeln Julian Cash/Lloyd Glasspool (beide GB), Marcel Granollers (Spanien)/Horacio Zeballos (Argentinien), Marcelo Arevalo (El Salvador)/Mate Pavic (Kroatien), Harri Heliovaara (Finnland)/Henry Patten (GB), Joe Salisbury/Neal Skupski (beide GB), Simone Bolelli/Andrea Vavassori (beide Italien) sowie den deutschen Hoffnungsträgern Kevin Krawietz/Tim Pütz.

Krawietz/Pütz wollen Titel verteidigen

Diese acht Doppel werden vom 9. bis 16. November den Titel in der Turiner Inalpi Arena unter sich ausspielen.

Krawietz/Pütz gehen als Titelverteidiger an den Start. Im Vorjahr konnten das deutsche Top-Duo im Finale Marcelo Arevalo und Mate Pavic bezwingen.