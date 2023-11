ATP Finals: Fünf Doppel-Paarungen kämpfen noch um die Nummer eins

Gleich fünf Doppel-Teams haben noch die Chance, die Saison 2023 in der Team-Weltrangliste auf Platz eins zu beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2023, 08:11 Uhr

© Getty Images Ivan Dodig und Austin Krajicek sind in Turin bereits ausgeschieden

Während im Einzel das Rennen um Weltranglistenposition Nummer eins am Jahresende seit einigen Tagen zugunsten Novak Djokovics entschieden ist, kündigt sich im Doppel ein deutlich dramatischeres Finale an. Gleich fünf Paarungen haben noch die Chance, als bestes Team der Welt zu überwintern.

Zuteil werden könnte diese Ehre Ivan Dodig/Austin Krajicek, Wesley Koolhof/Neal Skupski, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin und Marcel Granollers/Horacio Zeballos. Die Entscheidung wird in den kommenden Tagen bei den ATP Finals in Turin fallen.

Dodig/Krajicek führen das Live-Race, das nach Saisonende gleichbedeutend mit der Team-Weltrangliste sein wird, derzeit mit 6.530 Punkten an. Allerdings können die beiden bei den ATP Finals nach ihrem Aus in der Gruppenphase keine Punkte mehr sammeln. Sowohl Koolhof/Skupski als auch Bopanna/Ebden würden Dodig/Krajicek mit einem Finaleinzug in Turin überholen.

Zwei Teams benötigen Turniersieg

Für Koolhof/Skupski und Bopanna/Ebden geht es am Freitag (12:00 Uhr) im direkten Duell demnach nicht nur um einen Platz im Halbfinale, sondern auch darum, die Chance auf die Nummer eins am Jahresende aufrecht zu erhalten. "Wir konzentrieren uns nur auf unser nächstes Spiel und schauen nicht zu weit voraus", erklärte Skupski daher gegenüber der ATP.

Gonzalez/Roger-Vasselin und Granollers/Zeballos würden indes nur mit einem Titelgewinn an Dodig/Krajicek vorbeiziehen. Beide Teams haben ihren Platz im Halbfinale sicher. Demnach scheint durchaus wahrscheinlich, dass es im Endspiel am Sonntag um weit mehr als "nur" den Sieg bei den ATP Finals geht.

Hier das Doppel-Tableau in Turin

Der aktuelle Zwischenstand im Race