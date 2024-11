ATP Finals: Großartige Premiere für Alex de Minaur - mit einer Ausnahme

Trotz der beiden Niederlagen bei den ATP Finals hat Alex de Minaur seinen Humor nicht verloren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 10:33 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur verlor seine ersten zwei Gruppenspiele

Nach seinen beiden Zweisatzniederlagen gegen Jannik Sinner und Daniil Medvedev ist Alex de Minaur bei den ATP Finals in Turin so gut wie ausgeschieden. Seinen Humor hat der Australier, der in diesem Jahr sein Debüt beim Jahresabschlussturnier der acht besten Spieler feiert, deswegen aber nicht verloren.

“Es war bisher eine unglaubliche Erfahrung – einfach hier zu sein, die Fans und wie wir behandelt werden”, schwärmte der Weltranglistenneunte nach seiner Niederlage gegen Medvedev über die Tage in Turin – um dann einschränkend hinzuzufügen: “Alles war großartig, bis auf meine Ergebnisse.”

An seiner starken Saison ändert der bisher enttäuschende Verlauf bei den ATP Finals naturgemäß nichts. De Minaur erreichte 2024 mit Platz sechs sein Karrierehoch und stand bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open das Viertelfinale. Auf sein erstes Halbfinale auf Grand-Slam-Ebene muss der 25-Jährige allerdings noch warten.

Die nächste Möglichkeit bietet sich de Minaur Anfang des kommenden Jahres bei den Australian Open. Zuvor wird es für ihn in Turin aber noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss gehen. In seinem wohl letzten Match des Jahres – der Australier verzichtet bekanntlich auf die Davis-Cup-Endrunde in Malaga – trifft de Minaur am Donnertag auf Taylor Fritz.

