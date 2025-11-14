ATP Finals: Heliovaara und Patten komplettieren das Doppel-Halbfinale

Harri Heliovaara und Henry Patten sind als letztes Duo in das Halbfinale der ATP Finals 2025 in Turin eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2025, 13:08 Uhr

© Getty Images Henry Patten und Harri Heliovaara haben in Turin das Halbfinale erreicht

Das Halbfinale bei den ATP Finals 2025 wird eine überwiegend britische Angelegenheit. Denn gleich fünf der acht Halbfinalusten stammen aus dem Vereinten Königreich. Als letzter Brite hat es Henry Patten am Freitag mit seinem finnischen Partner Harri Heliovaara geschafft, in die Vorschlussrunde einzuziehen. Heliovaara und Patten gewannen gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic mit 7:6 (5) und 6:2.

Nun kommt es für die beiden zum Showdown mit den Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori, die sich den Sieg in der Gruppe Peter Fleming geholt haben.

Im zweiten Halbfinale spielt der Union Jack dann ganz exklusiv die Hauptrolle. Da treffen nämlich die regierenden Wimbledon-Champions Julian Cash und Lloyd Glasspool uf die ebenfalls rein britische Paarung Neil Skupski und Joe Salisbury. Deutschlands Vertreter, Kevin Krawietz und Tim Pütz, waren in der Vorrunde nach zwei knappen Niederlagen und einem ebenso knappen Sieg ausgeschieden.