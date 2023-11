ATP Finals: Jannik Sinner startet mit klarem Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas

Der Südtiroler Jannik Sinner hat bei den ATP Finals in Turin sein Auftaktmatch gegen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen gewonnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2023, 16:19 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ließ Stefanos Tsitsipas im ersten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin keine Chance

Jannik Sinner ist bei seinem Quasi-Heimspiel bei den ATP Finals in Turin überzeugend ins Turnier gestartet: Der 22-Jährige aus Innichen bezwang zum Auftakt der grünen Gruppe Stefanos Tsitsipas nach lediglich 90 Spielminuten klar mit 6:4, 6:4.

Sinner hatte von Beginn weg das druckvollere Spiel im Gepäck und fügte dem Helenen zu Mitte des ersten Satzes ein Break zur 3:2-Führung zu. Besonders der erste Aufschlag brachte den Südtiroler immer wieder in eine gute Position, Tsitsipas reagierte großteils nur, anstatt selbst die Spielgestaltung zu übernehmen.

Sinner sorgt für frühe Entscheidung

Tsitsipas, der am Vortag noch über starke Schmerzen im Ellenbogen klagte, weshalb er auch das Training vorzeitig abbrach, wirkte zwar spielerisch nicht wirklich eingeschränkt, dennoch war auch im zweiten Durchgang für den 25-Jährigen aus Athen kaum etwas zu holen. Mit einem Break gleich zu Beginn des Satzes sorgte Sinner für die frühe Entscheidung.

Am Abend (ab 21:00 Uhr MEZ) treffen im zweiten Match der grünen Gruppe Novak Djokovic und Holger Rune aufeinander. Sinner und Tsitsipas werden ihre nächsten Partien am Dienstag bestreiten. Am Montag stehen die Auftaktmatches der roten Gruppe am Programm.

