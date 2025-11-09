ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Ben Shelton treffen zum Auftakt in der Gruppe “Björn Borg” bei den ATP Finals in Turin 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 10:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Ben Shelton kämpfen um den ersten Sieg bei den ATP Finals in Turin.

Auftakt in die ATP Finals 2025 für Alexander Zverev. Der Weltranglistendritte trifft im ersten Gruppenmatch auf Ben Shelton, der gegen die deutsche Nummer eins seine Premiere beim hochdotierten Jahresendturnier feiern wird und sicherlich sofort ein dickes Ausrufezeichen setzen möchte.

Die direkte Bilanz spricht für Alexander Zverev, der alle bisherigen Duelle bisher gegen Ben Shelton gewinnen konnten. Zu den vier Aufeinandertreffen gehört auch das Endspiel beim Turnier in München, das Zverev in zwei Sätzen gewinnen konnte. Neben dem Sandplatzduell entschied der 28-Jährige in diesem Jahr auch die beiden Begegnungen auf dem Stuttgarter Rasen und dem Hartcourt von Cincinnati in zwei Sätzen für sich.

Zverev vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Turin