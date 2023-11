ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es in seinem zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin mit Daniil Medvedev zu tun. Das Match gibt es nicht vor 21:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 13:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft am Mittwoch auf Daniil Medvedev

Nach seinem Auftaktsieg über Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz trifft Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin im zweiten Gruppenmatch auf Daniil Medvedev. Im Head to Head liegt der Russe mit 10:7 voran.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es nicht vor 21:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

Hier das Tableau in Turin