ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Félix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime treffen im dritten Gruppenspiel der ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 23:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime zuletzt bei den US Open 2025

Es wird die zehnte Partie zwischen Zverev und Auger-Aliassime werden. Und es steht einiges auf dem Spiel: Denn der Sieger zieht in das Halbfinale der ATP Finals 2025 ein.

Die letzte “große” Partie war bei den US Open vor wenigen Woche übrigens an der Kanadier gegangen. In der dritten Runde von Flushing Meadows gewann “FAA” in vier Sätzen.

Zverev vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.