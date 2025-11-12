ATP Finals live: Alexander Zverev vs Jannik Sinner im TV, Livestream, Liveticker

tennisnet.com ATP ATP Finals

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) und Jannik Sinner (ATP-Nr. 1) treffen im zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match aus der Gruppe Björn Borg gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky / WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 07:03 Uhr

Alexander Zverev, Jannik Sinner
© Getty Images
Alexander Zverev, Jannik Sinner

Jannik Sinner und Alexander Zverev haben beide ihre Auftaktspiele erfolgreich bestritten: Sinner siegte gegen Felix Auger-Aliassime, Zverev war gegen Ben Shelton erfolgreich. Nun treffen beide aufeinander. 

Im direkten Vergleich führt Sinner mit 5 zu 4. Die letzten vier Partien gewann alle der Italiener, zuletzt im Finale der Australian Open, in Wien und Paris. Zverevs letzter Sieg stammt aus 2023.

Zverev vs Sinner - hier gibt's den Livestream

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner ist für 20.30 Uhr angesetzt. Sky/WOW übertragen im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

