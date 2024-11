ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Taylor Fritz treffen im Halbfinale der ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky. Und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 19:58 Uhr

Alexander Zverev hat sich bisher bei den ATP Finals 2024 in Turin von seiner allerbesten Seite gezeigt. So hat der Deutsche in der kompletten Gruppenphase keinen einzigen Satz abgegeben und am Freitag im Match gegen Mit-Favoriten Carlos Alcaraz immer die Oberhand behalten.

Das Semifinal-Duell mit Taylor Fritz wird die insgesamt zwölfte Begegnung zwischen den beiden. Aktuell führt der US-Amerikaner hauchdünn mit 6:5 Siegen, wobei, wenn es nur nach der Saison 2024 ginge, die Chancen für den Hamburger noch schlechter stehen würden, hat Fritz von den vier diesjährigen Partien doch drei für sich entscheiden können. Doch Zverev befindet sich in einer absoluten Traum-Form - in Norditalien werden die Karten neu gemischt.

Zverev vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Tableau in Turin