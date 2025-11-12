ATP Finals live: Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream, Liveticker

Ben Shelton (ATP-Nr. 5) und Felix Auger-Aliassime (ATP-Nr. 8) treffen im zweiten Gruppenspiel in der Gruppe Björn Borg bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 07:04 Uhr

© Getty Images Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime

Beide Akteure waren mit einer Niederlage ins Turnier gestartet: Shelton hatte gegen Alexander Zverev verloren, Auger-Aliassime gegen Jannik Sinner. Nun geht es also um den ersten Gruppensieg.

Im direkten Vergleich für Felix Auger-Aliassime: Er hatte 2024 bei den French Open in drei Sätzen gewonnen.

Shelton vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Ben Shelton und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky/WOW, wir haben den Liveticker für euch!

