ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Alex De Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Alex De Minaur treffen zum Auftakt in der Gruppe “Jimmy Connors” bei den ATP Finals in Turin 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 16:03 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Alex De Minaur messen sich zum Auftakt der ATP Finals in Turin.

Stolpert Carlos Alcaraz zum Auftakt der ATP Finals 2025? Alex De Minaur kehrt zumindest als Finalist des letztes Jahres nach Turin zurück und dürfte damit einiges an Selbstvertrauen nach Norditalien mitbringen.

Es wäre allerdings der erste Sieg des Australiers gegen Alcaraz. Alle vier bisherigen Duelle gingen an den Spanier, der sich in diesem Jahr im Viertelfinale von Barcelona in drei Sätzen durchsetzte. In Rotterdam trafen beide Kontarhenten im Endspiel aufeinader. Mit dem besseren Ende nach zwei Sätzen für Alcaraz.

Alcaraz vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alex De Minaur gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Turin