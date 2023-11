ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in seinem zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin auf Andrey Rublev. Das Match gibt es nicht vor 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 00:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Andrey Rublev

Nach ihrer jeweiligen Auftaktniederlage bei den ATP Finals in Turin sind sowohl Carlos Alcaraz als auch Andrey Rublev am zweiten Gruppenspieltag unter Zugzwang. Die beiden standen sich auf der Tour bislang noch nicht gegenüber.

Alcaraz vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev gibt es nicht vor 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

Hier das Tableau in Turin