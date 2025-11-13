ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti treffen am Donnerstag zum Abschluss der Gruppe “Björn Borg” bei den ATP Finals in Turin 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 22:07 Uhr

© Getty Images Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz trifft heute in Turin auf Lokalmatador Lorenzo Musetti.

Die Ausgangsposition des Matches wird nicht zuletzt durch das Resultat der Nachmittags-Partie zwischen Taylor Fritz und Alex de Minaur mitbestimmt. Spannend wird es jedoch in jedem Fall - unabhängig davon, wie das Duell zwischen dem US-Amerikaner und dem Australier ausgeht.

Im Head-to-head zwischen Alcaraz und Musetti liegt der Spanier klar mit 6:1 in Front. Alleine in dieser Saison bezwang Alcaraz Musetti dreimal, wobei der Italiener beim letzten Duell in Roland Garros im vierten Satz aufgeben musste.

Alcaraz vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Gruppen-Tableau in Turin

