ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Taylor Fritz treffen im zweiten Grupenspiel der Gruppe Jimmy Connors bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 15:25 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Carlos Alcaraz zuletzt beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien

Alcaraz und Fritz sind perfekt in die ATP Finals 2025 gestartet - und zwar jeweils mit Zwei-Satz-Erfolgen. Alcaraz musste sich gegen Alex de Minaur im ersten Satz allerdings strecken, gewann nach klarer Führung erst im Tiebreak.

Dafür hat Taylor Fritz keinen Ruhetag zwischen seinen Matches. Der US-Amerikaner musste ja erst gestern gegen Lorenzo Musetti ran.

