ATP Finals live: Daniil Medvedev vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev hat nach einem durchwachsenen Jahr bei seinem letzten Event in 2022 durchaus gutes Tennis gespielt und enorme Kämpferqualitäten bewiesen. Gegen seinen Landsmann Andrey Rublev wehrte der Russe im ersten Durchgang sechs Satzbälle und gegen Stefanos Tsitsipas zuletzt drei Matchbälle ab und gewann den Satz jeweils noch. Am Ende verlor er aber beide Matches in drei Sätzen und geht so sieglos ins Gruppenfinale. Dort will Medvedev seiner Serie von sieben Niederlagen in Folge gegen Top-Ten-Spieler endlich ein Ende setzen. "Ich muss gegen diese Jungs einfach besseres Tennis spielen. Und das werde ich heute versuchen", stellte der 26-Jährige klar.