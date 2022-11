ATP Finals live: Félix Auger-Aliassime vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Félix Auger-Aliassimeund Taylor Fritz treffen heute bei den ATP Finals 2022 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2022, 21:03 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Auger-Aliassime - Fritz 0:0 Es geht los! Fritz schlägt zuerst auf. Erst ein direktes Duell Am Neujahrstag diesen Jahres trafen beide Spieler zum ersten und bisher einzigen Male aufeinander. Taylor Fritz setzte sich beim mittlerweile wieder eingestellten ATP Cup mit 2:1 durch, Die Spieler betreten den Court! Zur Erinnerung: Es geht um den Halbfinaleinzug! In der roten Gruppe ist Novak Djokovic bereits sicher qualifiziert, die Entscheidung um den zweiten Platz wird aber erst morgen ausgetragen. Auger-Aliassime ist Indoor-Spezialist Vom jungen Kanadier hätte man bei diesem Turnier vielleicht etwas mehr erwartet, wie auch Fritz unterlag jedoch auch er Casper Ruud, dies sogar in zwei Sätzen. Dabei hatte Auger-Aliassime im bisherigen Saisonverlauf 26 Matches und vier ATP-Titel auf hartem Untergrund gewonnen. Fritz hingegen gelang im gesamten Jahr nur ein Sieg auf einem Indoor-Platz, geht daher eigentlich als klarer Aussenseiter in das heutige Match. Beide schlugen Nadal Zugegeben, der spanische Altmeister zeigte sich bei den ATP Finals nicht in seiner besten Form. Trotzdem waren die Zwei-Satz-Siege von Auger-Aliassime und Taylor Fritz in dieser Form vor Turnierbeginn nicht unbedingt zu erwarten. Fritz gewann seinen zweiten Satz gegen Nadal gar mit 6:1. Dabei ist der US-Amerikaner als Weltranglistenneunter nur aufgrund des Rückzugs von Carlos Alcaraz dabei. Schönen Abend und herzlich willkommen zum letzten Einzel in der grünen Gruppe! Felix Auger-Aliasssime und Taylor Fritz kämpfen im Direktduell um das zweite Ticket für die Halbfinals. Ab 21:10 Uhr geht es in Turin los!

© Getty Images Im letzten Match der grünen Gruppe treffen Félix Auger-Aliassime und Taylor Fritz aufeinander

Das Gruppenspiel bei den ATP Finals 2022 in Turin zwischen Félix Auger-Aliassime wird zum kleinen Endspiel in der grünen Gruppe. Kurz gesagt: Wer von den beiden Nordamerikanern die Partie für sich entscheidet, wird auch in die Vorschlussrunde der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft einziehen.

Es wird erst die zweite Begegnung zwischen Auger-Aliassime und Fritz werden, die Premiere fand dieses Jahr beim ATP Cup in Australien statt. Dort setzte sich der US-Amerikaner knapp mit 6:7 (6), 6:4, 6:4 durch.

Auger-Aliassime vs. Fritz - wo es einen Livestream gibt

Hier das Draw in Turin