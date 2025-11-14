ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Ben Shelton treffen im dritten Spiel der Gruppe Björn Borg bei den ATP Finals 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 23:11 Uhr

© Getty Images Ben Shelton und Jannik Sinner spielen noch um die Ehre, viel Preisgeld und ein paar Punkte für die Weltrangliste ...

Sinner führt im Head-to-Head mit Shelton souverän mit 7:1-Siegen. Der US-Amerikaner konnte lediglich die allererste Partie in Shanghai 2023 gewinnen. Alleine in dieser Saison hat der Südtiroler die Matches bei den Australian Open, in Wimbledon und zuletzt in Paris gewonnen.

Besonders hoch sind die Einsätze allerdings nicht: Jannik Sinner steht schon fix im Halbfinale. Und Ben Shelton spielt nur noch um die Ehre und das gute Gefühl.

Sinner vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.