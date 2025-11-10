ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime treffen in der Gruppe “Björn Borg” bei den ATP Finals in Turin 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 14:36 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Erst am Samstag qualifizierte sich Felix Auger-Aliassime durch die Final-Niederlage von Lorenzo Musetti in Athen für die ATP Finals 2025. Zur Belohnung gibt es zum Auftakt ein Duell mit Lokalmatador Jannik Sinner, der vom Publikum in Turin durch die Matches getragen wird.
Im direkten Vergleich hat Jannik Sinner knapp die Oberhand. Drei der bisherigen fünf Duelle gingen an den Südtiroler, der das letzte Duell vor acht Tagen gegen den Kanadier im mastersfinale von Paris in zwei Sätzen gewinnen konnte.
Sinner vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.
Hier das Gruppen-Tableau in Turin