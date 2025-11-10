ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime treffen in der Gruppe “Björn Borg” bei den ATP Finals in Turin 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 14:36 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner duellieren sich bei den ATP Finals 2025 in Turin.

Erst am Samstag qualifizierte sich Felix Auger-Aliassime durch die Final-Niederlage von Lorenzo Musetti in Athen für die ATP Finals 2025. Zur Belohnung gibt es zum Auftakt ein Duell mit Lokalmatador Jannik Sinner, der vom Publikum in Turin durch die Matches getragen wird.

Im direkten Vergleich hat Jannik Sinner knapp die Oberhand. Drei der bisherigen fünf Duelle gingen an den Südtiroler, der das letzte Duell vor acht Tagen gegen den Kanadier im mastersfinale von Paris in zwei Sätzen gewinnen konnte.

Sinner vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Gruppen-Tableau in Turin