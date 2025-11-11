ATP Finals live: Lorenzo Musetti vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Lorenzo Musetti und Alex de Minaur treffen im zweiten Gruppenspiel in der Gruppe Jimmy Connors bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im Tv bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 20:43 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti und Alex de Minaur treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird die fünfte Begegnung zwische Musetti und de Minaur werden - und lediglich die allererste bei den Australian Open 20242 ging dabei an den Australier. In dieser Saison standen sich die beiden schon zweimal gegenüber, in Monte-Carlo und Madrid. Musetti gewann beide Matches.

Allerdings hatte der Lokalmatador im gegensatz zu de Minaur keinen Ruhetag. Musetti musste ja am Montag gegen Taylor Fritz ran, Alex de Minaur hat schon am Sonntag gegen Carlos Alcaraz gespielt.

Musetti vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lorenzo Musetti und Alex de Minaur gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, und m Livestream bei WOW und TennisTV.com.