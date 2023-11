ATP Finals live: Novak Djokovic vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Hubert Hurkacz bestreiten das erste Match am Donnerstag bei den ATP Finals in Turin. Die Partie gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livetsream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 16:47 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz hat gegen Novak Djokovic noch nie gewonnen

Geht man nach den bisherigen Treffen zwischen Novak Djokovic und Hubert Hurkacz, dann bahnt sich hier eine eindeutige Sache an. Denn Djokovic hat alle bisherigen sechs Matches gegen den Polen gewonnen.

Und für den Serben geht es natürlich auch noch um etwas: Schließlich brauch Djokovic wohl einen Sieg, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Hier das Einzel-Tableau in Turin