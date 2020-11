ATP Finals live: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im zweiten Halbfinale bei den ATP Finals 2020 auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2020, 17:13 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Wer schafft es ins letzte Finale in London?

Geht es nach dem Head-to-Head, dann geht Rafael Nadal als Favorit in diese Begegnung: Alle drei bisherigen Partien gingen an den Spanier, die letzte vor ziemlich genau einem Jahr in London bei den ATP Finals. Damals allerdings vergab Medvedev eine 5:1-Führung im dritten Satz.

Nach den bisher gezeigten Leistungen befindet sich Medvedev aber mindestens auf Augenhöhe: Der Russe qualifizierte sich schon mit seinen Siegen in den ersten beiden Matches gegen Alexander Zverev und Novak Djokovic für die Vorschlussrunde. Nadal musste bis zum letzten Match gegen Stefanos Tsitsipas zittern

Nadal vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und SkyGo.