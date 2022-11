Jetzt live: Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev ums Halbfinale

Stefanos Tsitsipasund Andrey Rublev treffen heute bei den ATP Finals 2022 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2022, 20:47 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Tsitsipas - Rublev 4:1 Dann glänzt der Grieche auch noch mit Serve and Volley und sorgt für das erste Zu-Null-Spiel des Matches. Damit stellt der ATP-Champion von 2019 auf 4:1. Tsitsipas - Rublev 3:1 Während die Fehlerquote bei Rublev weiter steigt, steht Tsitsipas noch vollkommen ohne unerzwungenen Patzer da. Tsitsipas - Rublev 3:1 Diesmal ergreift Tsitsipas die Breakchance, returniert gut mit der Rückhand und ergreift mit der Vorhand die Initiative. Mit dieser gelingt auch der entscheidende Winner zum 3:1. Tsitsipas - Rublev 2:1 Dann ist ein Rückhand-Slice von Tsitsipas lange unterwegs. Rublev stellt sich zur Vorhand inside-out und vollstreckt. Danach jedoch erlaubt sich der Russe den nächsten Fehler ohne Not. Tsitsipas - Rublev 2:1 Nun sind wir zum fünften Mal bei Einstand. Dann semmelt Rublev eine Vorhand in die Maschen, bietet so den ersten Breakball an und ärgert sich. Tsitsipas - Rublev 2:1 Mittlerweile liegt der sechste Spielball bereit. Rublev befindet sich schon im Vorwärtsgang, kommt aber nicht optimal zum Smash hin. So bekommt Tsitsipas die Initiative im Ballwechsel und treibt den Konkurrenten in den Fehler. Tsitsipas - Rublev 2:1 Mit einem Ass organisiert sich Rublev einen weiteren Spielball - und wirft den mit dem nächsten Doppelfehler weg. So entwickelt sich ein zähes Ringen um dieses Spiel. Tsitsipas - Rublev 2:1 Dann jedoch unterläuft dem Russen der erste Doppelfehler des Abends. Und plötzlich stottert der Motor. Tsitsipas spielt eine hervorragende Vorhand und erstmals sind wir bei Einstand. Tsitsipas - Rublev 2:1 Rublev serviert inzwischen auch stark. Der erste Aufschlag kommt in über 70 Prozent der Fälle. Und dagegen ist für den Widersacher aktuell wenig auszurichten. Drei Spielbälle sind schnell zur Hand. Tsitsipas - Rublev 2:1 Wie in seinem ersten Aufschlagspiel hat Tsitsipas zwei Spielbälle und nutzt gleich den ersten. Einen zweiten Aufschlag serviert er in den Körper des Kontrahenten. Rublev kann so nicht kontrolliert returnieren. Tsitsipas - Rublev 1:1 Jetzt stürmt Tsitsipas unvorbereitet nach vorn, bekommt sofort Druck vom Gegner. Da ist für den Griechen kein Volley mehr möglich. Danach aber zündet der 24-Jährige sein erstes Ass. Tsitsipas - Rublev 1:1 Zwar gibt Rublev zwei Punkte ab, zum Ende aber ist auf das Service Verlass. Das zweite Ass bringt einen Spielball. Es folgt ein Service-Winner, der den Ausgleich zum 1:1 bedeutet. Tsitsipas - Rublev 1:0 Nun serviert Rublev - und beginnt mit einem Ass. Danach umläuft Tsitsipas seine Rückhand bei einem zweiten Aufschlag des Gegners, spielt die Vorhand inside-out. Damit rechnet der Russe nicht und fängt sich nach einem Notschlag den Vorhand-Winner des Griechen ein. Tsitsipas - Rublev 1:0 Auch danach kommt der Erste bei Tsitsipas stabil. Darauf lässt sich aufbauen. Und auch der Weg ans Netz steht ihm somit offen. Der Hellene gelangt zu einem unproblematischen Spielgewinn. 1. Satz Jetzt eröffnet Tsitsipas das Match. Der erste Aufschlag kommt auf Anhieb. Es entwickelt sich gleich ein guter Ballwechsel. Rublev macht Druck, sucht den Weg nach vorn und wird vom Griechen mit einem cross gespielten Rückhandpassierball abgekontert. Head 2 Head Bereits zum 14. Mal stehen sich diese beiden Spieler auf dem Tennisplatz gegenüber. Da sie vom Alter her nicht einmal ein Jahr auseinanderliegen, gab es die ersten Duelle 2014. Zunächst hatte Rublev beim Yutacan Cup das bessere Ende, verlor später im Finale gegen einen gewissen Taylor Fritz. Kurz darauf beim Orange Bowl, einem sehr traditionsreichen Juniorenturnier, hatte Tsitsipas im Halbfinale die Nase vorn, unterlag danach aber im Endspiel Stefan Kozlov. Ähnlich ausgeglichen sieht es auf Profi-Ebene aus. Hier steht es 6:5 für den Griechen - inklusive des Challengers in Quimper 2017 (Rublev) und des Halbfinales bei den Next Gen ATP Finals 2018 (Tsitsipas). Auch bei den grossen ATP Finals traf man sich schon zweimal. Jeweils in der Gruppenphase hatte 2020 der Hellene und 2021 der Russe in zwei Sätzen die Nase vorn. Die beiden Matches im Jahr 2022 gewann Tsitsipas in Madrid und Astana jeweils in drei Sätzen. Einmarsch und Münzwurf In diesem Moment betreten unsere Protagonisten den Court im Pala Alpitour. Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung trifft man sich zusammen mit der französischen Stuhlschiedsrichterin Aurélie Tourte zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten des Griechen, der sich für Aufschlag entscheidet. Anschliessend spielen sich beide noch etwas ein. Tsitsipas Zwar hat Tsitsipas nur neun Turniersiege auf dem Konto, da aber sind neben dem ATP-Titel noch zwei Masters dabei - Monte Carlo 2021 und 2022. Sein einziges Grand-Slam-Finale verlor der Hellene dagegen 2021 in Roland Garros. Das war eine von insgesamt 15 Endspielniederlagen. Fünf davon erlitt der 24-Jährige in dieser Saison. Siegreich war der Rechtshänder neben Monte Carlo einzig im Juni auf Mallorca. Zuletzt erreichte Tsitsipas das Halbfinale in Paris-Bercy. Als Weltranglistendritter ist er gerade wieder auf seine bisher höchste Position geklettert. Rublev Rublev feierte 2021 als Mixed-Olympiasieger und Davis-Cup-Champion seine wohl grössten Erfolge. Als Einzelspieler hat der Russe zwar zwölf seiner 17 Endspiele gewonnen, seine zwei Masters-Finals in Monte Carlo und Cincinnati (jeweils 2021) aber verloren. Auf Major-Ebene kam der 25-Jährige noch nie übers Viertelfinale hinaus. Die einstige Nummer 5 der Welt spielte dennoch eine starke Saison, erreichte vier Endspiele und gewann diese alle. Zuletzt triumphierte der Rechtshänder im Oktober in Gijón und wird in der Weltrangliste aktuell als Siebter geführt. ATP-Champion 2019 Tsitsipas ist zum vierten Mal bei den ATP Finals dabei. Gleich beim Debüt 2019 krönte sich der Grieche zum Champion, kam seither aber nicht mehr über die Gruppenphase hinaus. Der Rechtshänder ist in diesem Jahr an 2 gesetzt. Rublev spielt zum dritten Mal im Kreise der Besten des Tennisjahres mit. Mit einem Sieg heute könnte es die Nummer 6 der Setzliste erstmals ins Halbfinale schaffen. Rote Gruppe In dieser Gruppe war gegen Novak Djokovic kein Kraut gewachsen. Der Serbe präsentierte sich bislang in grandioser Form und gewann alle drei Matches, was ihn zum souveränen Gruppensieger machte. Im Halbfinale bekommt es der ehemalige Weltranglistenerste mit Taylor Fritz zu tun. Ihre Siege mussten Tsitsipas und Rublev jeweils schwer über drei Sätze gegen Daniil Medvedev erkämpfen, der letztlich zwar ohne Matcherfolg blieb, aber stets massiven Widerstand leistete und heute auch dem Djoker über mehr als drei Stunden alles abverlangte. Willkommen Herzlich willkommen Bei den ATP Finals in Turin! Zum Abschluss der Round-Robin-Phase suchen wir den vierten Halbfinalisten. Den ermitteln in der Roten Gruppe ab 21:00 Uhr Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev im direkten Duell gegeneinander.

© Getty Images Erst im letzten Match der Gruppenphase entscheidet sich, ob Stefanos Tsitsipas oder Andrey Rublev ins Halbfinale aufsteigen wird

Stefanos Tsitsipas oder Andrey Rublev - wer schafft im letzten Gruppenspiel der ATP Finals 2022 in Turin noch den Sprung ins Halbfinale? Während Daniil Medvedev bereits seine Heimreise wird antreten müssen, entscheidet sich quasi in letzter Sekunde wer neben Novak Djokovic aus der blauen Gruppe noch in die Vorschlussrunde des Jahresabschlussturniers einziehen darf.

Im aktuellen Head-to-head zwischen den beiden Protagonsiten steht es 6:4 für den Mann aus Athen. Das letzte Aufeinandertreffen ist gar nicht so lange her - im Halbfinale der Hallenhartplatz-Veranstaltung in Astana (Kasachstan) gewann der Helene 4:6, 6:4 und 6:3. Auf der anderen Seite setzte sich Rublev bei den letztjährigen ATP Finals in der Gruppenphase in zwei Sätzen gegen Tsitsipas durch.

Tsitsipas vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Draw in Turin