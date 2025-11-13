ATP Finals live: Taylor Fritz vs Alex de Minaur im TV, Livestream, Liveticker

Taylor Fritz (ATP-Nr. 6) und Alex de Minaur (ATP-Nr. 7) treffen im dritten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match aus der Gruppe Jimmy Connors gibt es ab 14:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky / WOW und in unserem Liveticker.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 15:48 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz (re.) vs. Alex de Minaur (li.)

Taylor Fritz und Alex de Minaur möchten nach ihren beiden Auftaktspielen noch nachlegen: Fritz siegte gegen Musetti, verlor aber gegen Alcaraz. De Minaur blieb sowohl gegen Alcaraz als auch gegen Musetti erfolglos. Nun treffen beide aufeinander.

Im direkten Vergleich steht es unentschieden mit 5:5. Das letzte Zusammentreffen fand vor einem Jahr beim Davis Cup statt. Damals gewann Fritz in zwei Sätzen.

Fritz vs de Minaur - hier gibt's den Livestream

Das Spiel zwischen Taylor Fritz und Alex de Minaur ist für 14.00 Uhr angesetzt. Sky/WOW übertragen im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!