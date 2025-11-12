ATP Finals: Lokalmatador Musetti dreht dritten Satz gegen de Minaur

Lorenzo Musetti (ATP-Nr. 9) hat einen Krimi für sich entschieden und sich damit die Chancen auf ein Weiterkommen bei den ATP Finals in Turin bewahrt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 00:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Lorenzo Musetti

Der Italiener siegte in einem hochdramatischen und intensiven Match mit 7:5, 3:6, 7:5 gegen den australischen Dauerläufer Alex de Minaur und holte sich damit seinen ersten Sieg im zweiten Match des Jahresabschlussturniers der Herren.

De Minaur führte dabei bereits mit Break im dritten Durchgang, ließ aber beim 5:3 eine große Chancen auf ein 40:15 liegen, als er nach starkem Angriff einen Volley verpatzte und Musetti noch mal in den Ballwechsel ließ. Der bedankte sich, holte sich das Rebreak mit einer energischen Vorhand und nutzte schließlich das Momentum zum Sieg.

Er habe körperliche Probleme gehabt, aber “ein großes Herz und große Leidenschaft”, freute sich Musetti. “Ich weiß nicht wie, aber ich habe mich dann besser gefühlt. Die Unterstützung dieses Publikums ist wahnsinnig. Ich danke allen!”

Musetti hatte sein Auftaktspiel gegen Taylor Fritz verloren, nun trifft er im finalen Gruppenmatch auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Der Spanier hat seine beiden Spiele gewonnen. Auch de Minaur hat noch kleine Chancen auf ein Weiterkommen.