ATP Finals: Nick Kyrgios - „Meine Vorbereitung war nicht ideal“

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben ihren Auftakt bei den ATP Finals in Turin gegen Wesley Koolhof und Neal Skupski im Match-Tiebreak verloren. Für Kyrgios nicht überraschend.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2022, 19:09 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkibakis am Montag in Turin

Ganz klar war die Einordnung von Nick Kyrgios nach der Auftaktniederlage gegen das an Position eins gesetzte Paar Wesley Koolhof und Neal Skupski bei den ATP Finals 2022 in Turin nicht. Auf der einen Seite erklärte der Australier nach dem Match, dass der Niederländer und sein britischer Partner auf einem völlig anderen Level gespielt hätte, in dessen Nähe er und Thanasi Kokkinakis gar nicht gekommen wären. Andererseits: „Wir hatten alle Chancen, das Match zu gewinnen.“

Ja, was denn nun?

Wahr ist natürlich, dass Kyrgios und Kokkinakis ihrem Selbstverständnis nach Einzelspieler sind. Die quasi nur zu Gast in der Bel Etage der Doppel-Profis ran dürfen. Tatsächlich sind die beiden Kumpels die einzigen der 16 Teilnehmer, die aktuell im Single noch Ambitionen haben. Vor ein paar Jahren wussten allerdings auch Horacio Zeballos, Marcel Granollers und Ivan Dodig schon noch, wo das Tor steht.

Kyrgios mit zu wenig Energie

Sei es, wie es sei. Kyrgios/Kokkinakis haben sich wacker geschlagen, noch ist die Qualifikation für das Halbfinale möglich. Was aber wohl auch Nick Kyrgios überraschen würde. „Ganz erhlich, meine Vorbereitung war nicht ideal.“

Die europäische Hallensaison hat den Mann aus Canberra ausgelassen. Auch aus ganz pragmatischen Gründen. „Wir müssen 56 Stunden bis zu jedem Turnier fliegen. Wir bekommen zwei Monate pro Jahr, in denen wir zuhause spielen können. Mein Energie-Level ist ziemlich weit unten. Ich würde hier schon gerne weit kommen. Aber freue mich auch schon wieder darauf, nach Hause zu fliegen.“ Was wohl auch als endgültige Absage an alle Spekulationen zu gelten hat, die Nick Kyrgios doch noch beim Finalturnier des Davis Cups in der kommenden Woche in Malaga gesehen haben.