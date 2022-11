ATP Finals: Harter Fight - Novak Djokovic ringt Daniil Medvedev nieder

Novak Djokovic hat bei den ATP Finals in Turin im letzten Gruppenspiel Daniil Medvedev in einem harten Kampf in drei Sätzen bezwungen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2022, 17:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic bei den ATP Finals in Turin

Was für ein harter Fight zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev in ihrem letzten Gruppenspiel der ATP Finals in Turin. Der Serbe bezwang den bereits ausgeschiedenen Russen nach 3:11 Stunden schlussendlich mit 6:3, 6:7 (5), 7:6 (2). Djokovic war bereits zuvor als Sieger der roten Gruppe festgestanden und trifft im morgigen Halbfinale auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.

