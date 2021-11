ATP Finals: Novak Djokovic nach langsamem Start souverän gegen Casper Ruud

Turnierfavorit Novak Djokovic ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg in die ATP Finals 2021 gestartet. Der Serbe gewann gegen Casper Ruud mit 7:6 (4) und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 16:14 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist in Turin rechtzeitig in Fahrt gekommen

Für einen Novizen hat es Casper Ruud ganz schön frech angelegt im ersten Match der Gruppe A bei den ATP Finals 2021: Ruud holte sich gleich das erste Aufschlagspiel des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und bestätigte das Break umgehend. Mit Laufe der Partie kam Djokovic aber immer besser ins Match, schaffte das Re-Break zum 3:3. Und hätte schon beim Stand von 5:4 den ersten Satz zumachen können - Ruud aber wehrte zwei Chancen des Serben ab. Nach dem erfolgreichen Tiebreak gab es aber kein Halten mehr für Novak Djokovic.

Nach 90 Minuten Spielzeit verwertete der 20-malige Grand-Slam-Champion seinen zweiten Matchball. Das 7:6 (4) und 6:2 war der 13. Auftaktsieg von Novak Djokovic bei einen Jahresabschluss-Turnier der ATP. Für Djokovic war es der zweite Sieg im zweiten Treffen mit Casper Ruud, den ersten gab es im vergangenen Herbst in Rom.

In der zweiten Partie dieser Gruppe treffen am Abend Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev aufeinander. Der Sieger dieses Matches spielt am Mittwoch gegen Djokovic.Tsitsipas führt in der Bilanz gegen Rublev mit 4:3-Siegen, in diesem Jahr gab es zwei Begegnungen: Im Endspiel von Monte Carlo gewann der Grieche, im Halbfinale von Rotterdam konnte sich Rublev durchsetzen.