ATP Finals: Novak Djokovic offenbar am Start

Novak Djokovic scheint es zum Saisonfinale noch mal wissen zu wollen. Neben dem ATP-Turnier in Athen in dieser Woche scheint der Djoker auch bei den ATP Finals in Turin (ab 9. November) an den Start zu gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 11:50 Uhr

Das berichtet das italienische Tennisportal ubitennis mit Verweis auf den Präsidenten des FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).

Eigentlich keine Überraschung. Nichts gegen Athen - griechische Götter und weiße Rosen in allen Ehren. Aber die ATP Finals sind nun mal das deutlich relevantere Turnier. Dennoch liegen die Dinge im Falle von Djokovic etwas anders. Denn ihm bzw. seiner Familie gehört die Lizenz des ATP-Turniers in Athen (das Turnier hat die Lizenz des Events in Belgrad übernommen). Und Djokovic hat seinen Lebensmittelpunkt ohnehin nach Athen verschoben.

Über eine Teilnahme an den ATP Finals hatte sich der 24-fache Majorchamp indes noch nicht verbindlich geäußert. Nach seinen sehr ausgesuchten Auftritten in diesem Jahr mit der großen Priorität der Majorturniere (Djokovic hatte im Sommer die French Open, Wimbledon und die US Open jeweils ohne Vorbereitungsturnier gespielt!) war ein Auftritt in Turin nicht in Stein gemeißelt - zumal die ATP Finals in direkten Folgewoche des Turniers von Athen anstehen.

Andererseits: Djokovic ist mit sieben Siegen bei den inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaften der Rekordmann. Und auch wenn in diesem Jahr bei den Grand Slams jeweils im Halbfinale gegen Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz Endstation war, rechnet sich der 38-Jährige über zwei Gewinnsätze doch noch etwas mehr aus.

Djokovic heute in Athen am Start

Wie es um seine Jahres-Spätform steht? Wird sich erst mal in Athen zeigen. Der topgesetzte Djokovic trifft hier heute ab 18 Uhr auf Alejandro Tabilo.

Zuletzt hatte Djokovic beim Masters-Turnier in Shanghai gespielt und dort gegen den späteren Sensationssieger Valentin Vacherot im Halbfinale verloren.

In Athen könnte Djokovic seinen 101. Titel auf der Tour holen.