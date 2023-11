ATP Finals: Ram und Salisbury starten erfolgreich

Rajeev Ram und Joe Salisbury haben in der Doppelkonkurrenz gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebden bei den ATP Finals ihr erstes Gruppenspiel 6:3, 6:4 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 20:12 Uhr

© Getty Images Joe Salisbury und Rajeev Ram starteten erfolgreich in die ATP Finals.

Bei den diesjährigen ATP Finals haben auch die letzten beiden fehlenden Doppel nun das erste Match gespielt. Rajeev Ram und Joe Salisbury gestalteten dies erfolgreich gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebden, die in dieser Saison das Masters in Indian Wells für sich entscheiden konnten.

Ein einziger Breakball beim Stand von 4:3 reichte der amerikanisch-britischen Kombination, um den ersten Satz erfolgreich abzuschließen. Auch im zweiten Durchgang brachten beide Paarungen ihre Aufschlagsspiele erfolgreich durch.Beim Stand von 4:4 ereignete sich dann dieselbe Situation, wie einige Minuten zuvor. Der einzige Breakball entschied den satz und damit auch die Partie. nach 61 Minuten durften Ram und Salibury den Auftakterfolg feiern.

Damit führen Ram und Salisbury die Gruppe gemeinsam mit dem Duo Koolhof/Skupski an, die am Nachmittag ebenfalls in zwei Sätzen gegen Hijikata/Kubler siegreich waren. Beide jeweiligen Sieger und Verlierer treffen am Mittwoch dann auch im direkten Duell aufeinander.

Hier das Doppel-Tableau in Turin