ATP Finals: Rublev, Schwartzman, Berrettini & Co. - Kampf um die beiden letzten Tickets

Auch in diesem Jahr spitzt sich der Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals in London zu. Zwei Tickets stehen noch zur Disposition.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.10.2020, 00:43 Uhr

© Getty Images Die ATP Finals bilden den Saisonabschluss bei den Herren

2020 ist alles ein klein wenig anders - das gilt auch für die ATP Finals in London. Anders als normalerweise fließen nicht nur die in diesem Jahr erzielten Punkte in den "Battle for London" ein, stattdessen zählt jeweils das beste Turnier-Ergebnis der vergangenen beiden Jahre. Da bei der Weltrangliste das gleiche System zur Anwedung kommt, gleichen sich die offiziellen ATP-Charts und der "Battle for London".

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Alexander Zverev sind in Englands Hauptstadt fix dabei, der ebenfalls qualifizierte Roger Federer wird heuer aufgrund einer langwierigen Knieverletzung hingegen nicht an den ATP Finals teilnehmen. Bleiben also noch zwei Tickets, um die in den kommenden Wochen ein regelrechter Kampf ausbrechen könnte.

Rublev und Schwartzman auf Kurs

In der Pole Position befindet sich derzeit Andrey Rublev, der nach seinem Turniersieg in St. Petersburg exakt 249 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Diego Schwartzman hat. Der Argentinier, der in dieser Woche in Köln im Einsatz ist, will sich 2020 zum ersten Mal für das Jahresabschlussfinale qualifizieren. Allerdings könnte der French-Open-Halbfinalist in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Wien nach dem Erreichen des Vorjahresendspiels nur bei einem Turniersieg Punkte drauflegen.

Derzeit liegt Schwartzman 105 Zähler vor Matteo Berrettini. Dem Italiener, der im Vorjahr sein Debüt in London gegeben hatte, fallen allerdings noch 200 Punkte aus der Wertung - diese hatte er mit einem Sieg über Dominic Thiem in der ATP-Finals-Gruppenphase geholt. Zieht man Berrettini diese 200 Zähler ab, liegt er nur mehr 15 Punkte vor Gael Monfils, dem aktuell zwei Plätze zur Qualifikation fehlen.

Knapp hinter dem Franzosen liegen Denis Shapovalov und Roberto Bautista Agut, die beide ihre Premiere bei den am 15. November beginnenden ATP Finals geben würden. Nur Außenseiterchancen besitzten hingegen David Goffin, Pablo Carreno Busta und Fabio Fognini.

Hier gelangt ihr zum "Battle for London"