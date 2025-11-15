ATP Finals: Salisbury und Skupski gewinnen britisches Halbfinale

Joe Salisbury und Neal Skupski haben bei den ATP Finals in Turin das Endspiel erreicht. Dort geht es morgen gegen die Wimbledonsieger von 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 19:54 Uhr

© Getty Images Joe Salisbury und Neal Skupski stehen in Turin im Endspiel

Das rein britische Doppel-Halbfinale bei den ATP Finals in Turin blieb bis zum Schluss spannend. Denn Joe Salisbury und Neal Skupski benötigten gegen Lloyd Glasspool und Julian Cash drei Matchbälle, ehe das 6:7 (3), 6:3 un 10:8 feststand.

Im ersten Halbfinale am Nachmittag ging es nicht ganz so spannend. Denn Henry Patten und Harri Heliovaara gewannen gegen die Lokalmatadore Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 6:4 und 6:3.

Damit wird in Turin ein neues Champion-Paar gekrönt. Denn die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz waren schon in der Gruppenphase ausgeschieden.