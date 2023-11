ATP Finals: Sinner nach Sieg über Medvedev erster Finalist

Jannik Sinner ist als erster Spieler in das Endspiel der ATP Finals in Turin eingezogen. Der Lokalmatador besiegte Daniil Medvedev mit 6:3, 6:7 (4) und 6:1.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.11.2023, 17:15 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Samstagnachmittag in Turin

Ein Sieg fehlt Jannik Sinner noch zur Erfüllung des großen Saisontraums 2023: den Titel bei den ATP Finals in Turin. Sinner besiegte im ersten Halbfinale am Samstag Daniiel Medvedev mit 6:3, 6:7 (4) und 6:1 und spielt morgen entweder gegen Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic. In der internen Bilanz gegen Medvedev stellt Sinner mit dem dritten Sieg in Folge nach Peking und Wien auf 3:6.

Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit im ersten Halbfinale der ATP Finals 2023 muss sich Daniil Medvedev vorgekommen sein wie im falschen Film. Medvedev kam viel besser in die Partie als Jannik Sinner, hatte bei 1:1 die erste Breakchance des Matches, die der Lokalmatador aber parierte. Im darauffolgenden Spiel schaffte es Medvedev dann, seinen eigenen Aufschlag nach 40:0-Führung zu verlieren. Nach 30 Minuten stand es also 1:4 aus Sicht des Russen. Was natürlich auch Zeugnis für die herausragende Moral von Sinner war. Das eine Break reichte dann auch zum Satzgewinn.

Im zweiten Akt verlief die Partie bis zum achten Spiel sehr zur Zufriedenheit der Aufschläger, dann konnte Sinner eine Breakchance abwehren. Und wurde dafür von der ausverkauften Halle frenetisch gefeiert. Ein Tiebreak musste über diesen Satz entscheiden. Medvedev setzte mit einem Stopp zum 2:1 den ersten Nadelstich. Versetzte bei 3:1 aber einen sehr machbaren Vorhand-Volley. Die Seiten wurden dennoch bei 4:2 für den Moskauer gewechselt. Medvedev zog auf 6:3 davon. Und nutzte den zweiten Satzball.

In der Entscheidung klopfte Sinner als erster Spieler um ein Break an. Konnte aber zunächst ein 15:40 im zweiten Spiel nicht nutzen. Erst die dritte Möglichkeit führte zum Erfolg. Daniil Medvedev ließ wenige Augenblicke den Schläger fliegen, kassierte eine Verwarnung. Beim Stand von 4:1 wurde Sinner als Rückschläger noch einmal offensiv, verwertete seinen zweiten Breakball. Nach einer Spielzeit von 2:29 durfte sich Sinner dann von den Fans feiern lassen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich ab 21 Uhr (live bei Sky und in unserem Liveticker) Titelverteidiger Novak Djokovic und Carlos Alcaraz gegenüber. Beide haben erst im letzten Abdruck die Qualifikation für die Vorschlussrunde geschafft. Aber in diesem Turnierstadium ist alles möglich.

