ATP Finals Turin 2021: Alle Infos, TV, Spieler, Preisgeld, Modus

Am Sonntag, 14. November, beginnen in Turin die ATP Finals 2021. Alle Infos zum traditionellen Saisonabschluss findet Ihr hier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2021, 17:46 Uhr

© Getty Images Zverev, Djokovic, Medvedev - oder schlägt in Turin doch ein anderer zu?

Wer ist in Turin am Start?

Traditionell gehen beim Saisonfinale die besten acht Spieler einer Tennissaison ins Rennen. In diesem Jahr sind dies Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud und Hubert Hurkacz. Die beiden letztgenannten Spieler nehmen das erste Mal am Saisonabschlussturnier teil.

Darüber hinaus spielen in Turin auch die acht besten Doppelpaare der Saison 2021, allen voran das überragende Duo Nikola Mektic und Mate Pavic. Aus deutschprachiger Sicht hat es auch Kevin Krawietz mit Horia Tecau nach Turin geschafft.

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr?

Wer ist der Titelverteidiger?

Bei der letzten Austragung der ATP Finals in London im November 2020 konnte sich Daniil Medvedev im Endspiel gegen Dominic Thiem den Titel holen. 2019 gewann Stefanos Tsitsipas, im Jahr davor Alexander Zverev. Im Doppel holten 2020 Nikola Mektic und Wesley Koolhof den bislang letzten Sieg.

Wie sieht der Modus aus?

Zunächst wird in zwei Vierer-Gruppen gespielt, die beiden Gruppenbesten steigen in das Halbfinale auf, wo dann der jeweils Erste gegen den Zweiten der anderen Gruppe um den Einzug in das Endspiel antritt.

Wer überträgt im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches aus Turin (Einzel und Doppel) täglich ab 13 Uhr (Day Session) bzw. 19 Uhr (Night Session). Kommentator Marcel Meinert wird vor Ort in Turin sein.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? Wie viele ATP-Punkte?

Die Aufteilung des Preisgelds und der ATP-Punkte in Turin sieht wie folgt aus?



Einzel Preisgeld ATP-Punkte Ersatzspieler 93.000.- USD Teilnahmeprämie Starter 173.000.- USD Sieg Gruppenphase 173.000.- USD 200 Halbfinalsieg 530.00.- USD 400 Finalsieg 1.094.000.- USD 500 Ungeschlagener Champion 2.316.000.- USD 1500

Wer hat die Titel seit 2011 gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Daniil Medvedev Dominic Thiem 4:6, 7:6 (2), 6:4 2019 Stefanos Tsitsipas Dominic Thiem 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4) 2018 Alexander Zverev Novak Djokovic 6:4, 6:3 2017 Grigor Dimitrov David Goffin 7:5, 4:6, 6:3 2016 Andy Murray Novak Djokovic 6:3, 6:4 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:3, 6:4 2014 Novak Djokovic Roger Federer w.o. 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:4 2012 Novak Djokovic Roger Federer 7:6 (5), 7:5 2011 Roger Federer Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 6:7 (6), 6:3