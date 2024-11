ATP Finals Turin: Casper Ruud vermasselt Carlos Alcaraz das Halbfinale

Im letzten Gruppenspiel der diesjährigen ATP Finals in Turin gewinnt Casper Ruud gegen Andrey Rublev in drei Sätzen und steigt ins Semifinale auf.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 22:52 Uhr

Der Norweger Casper Ruud ist Alexander Zverev ins Halbfinale der ATP Finals in Turin (Italien) gefolgt. Der 25-Jährige triumphierte gegen den Russen Andrey Rublev mit 6:4, 5:7, 6:2 und besiegelte damit gleichzeitig das Aus von French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Ruud holte einen Sieg mehr als der Spanier und sicherte sich den zweiten Platz in Gruppe B. Rublev verlor all seine Spiele.

Auch der gesundheitlich angeschlagene Alcaraz musste beim Jahresabschlussturnier die Segel streichen. "Ich denke, es war eine schwierige Woche, in der ich mit einigen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, aber gleichzeitig war es ein wirklich schönes Turnier", sagte Alcaraz nach seiner Niederlage im vorherigen Spiel gegen Zverev, das der Hamburger mit 7:6 (7:5), 6:4 gewonnen hatte und ungeschlagen in die Runde der letzten vier eingezogen war.

Im Halbfinale am Samstag trifft Zverev auf Angstgegner Taylor Fritz, Ruud auf den Weltranglistenersten und Topfavoriten Jannik Sinner aus Italien.

Die Spielansetzung der Doppel-Halbfinalspiele ist ebenfalls bereits fixiert: Im ersten Match des Tages (12:00 Uhr) treffen die Deutschen Kevin Krawietz / Tim Pütz auf die australische Paarung Max Purcell / Jordan Thompson. In der Night-Session konkurrieren dann ab 18:00 Uhr Harri Heliovaara (Finnland) / Henry Patten mit dem el-salvadorianisch-kroatischen Top-Duo Marcelo Arevalo / Mate Pavic um ein Final-Ticket.

Das Einzel-Tableau in Turin

Das Doppel-Tableau in Turin