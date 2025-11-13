ATP Finals Turin: Halbfinalchance gewahrt! De Minaur schlägt Fritz in zwei Sätzen

Alex de Minaur könnte bei den ATP Finals in Turin tatsächlich noch den Aufstieg ins Halbfinale schaffen. Der Australier bezwang Taylor Fritz nach einer eindrucksvollen Performance mit 7:6 (3) und 6:3. Nun muss der Weltranglisten-Siebte am Donnerstagabend auf einen Sieg von Carlos Alcaraz hoffen, der gegen Lorenzo Musetti spielt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 16:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur hat seinen Beitrag zum Halbfinal-Einzug geleistet.

Die Konstellation war vor den finalen Spielen in der "Gruppe Jimmy Connors" durchaus brisant, konnte doch jeder der vier Akteure noch weiterkommen bzw. ausscheiden. Für Alex De Minaur war die Ausgangslage vor dem Match allerdings klar: Der Australier musste in zwei Sätzen gewinnen, um seine Halbfinal-Chance zu wahren.

De Minaur erwischte einen guten Start und organisierte sich ein frühes Break zur 2:1-Führung. Dem 26-Jährigen gelang es in der Anfangsphase, den US-Amerikaner immer wieder in intensive Grundlinien-Duelle zu verwickeln und hatte dabei häufig das bessere Ende für sich. Trotzdem glückte es Fritz relativ früh, den Breakrückstand wieder wettzumachen - auch aufgrund einer phasenweise äußerst durchwachsenen Aufschlag-Performance des Australiers. In der Folge gestaltete sich das Match bis zum 5:5 sehr ausgeglichen. Dann war es abermals Taylor Fritz, der bei eigenem Service schwächelte und sich mit einem Breakball konfrontiert sah. Der 28-Jährige wehrte jedoch standesgemäß mit einem Ass ab und stellte auf 6:5.

Tiebreak muss entscheiden

Es ging in den Tiebreak, in dem De Minaur rasch mit einem Minibreak 3:0 in Führung ging. Ein weiteres Minibreak und zwei erfolgreiche Service-Punkte sorgten dafür, dass der Australier gleich fünf Satzbälle zur Verfügung hatte. Den dritten davon nutzte die derzeitige Nummer sieben der Welt zum Satzgewinn. De Minaurs Halbfinalchancen waren somit weiter intakt.

Der Australier blieb auch zu Beginn des zweiten Satzes der stabilere Spieler und organisierte sich im zweiten Game gleich drei Breakchancen. Mit einer druckvollen Rückhand nutzte er gleich die erste davon und ging nach einem souveränen Service-Game mit 3:0 in Führung.

Fritz agierte speziell im zweiten Satz äußerst fehlerhaft und konnte an seine starke Leistungen seiner ersten beiden Matches in keiner Phase anschließen. Nach einer Stunde und 27 Minuten Spielzeit war es schließlich so weit: De Minaur erarbeitete sich bei Aufschlag von Fritz den ersten Matchball, den der US-Amerikaner auf spektakuläre Art und Weise abwehren konnte. Nach zwei weiteren hart umkämpften Rallies konnte Fritz doch noch auf 3:5 verkürzen.

De Minaur behält die Nerven

Der Australier stand nun enorm unter Druck, denn der US-Amerikaner agierte plötzlich wie ausgewechselt, riskierte alles und erlief fast jeden Ball. De Minaur bewies jedoch echte Nervenstärke, befreite sich aus einem 0:30-Rückstand und servierte doch noch erfolgreich aus.

De Minaur wird nun am Abend wohl sämtliche Daumen für Carlos Alcaraz gedrückt halten. Gewinnt "Carlitos" gegen Lokalmatador Lorenzo Musetti, sind der Spanier und der Australier weiter. Gewinnt wiederum Musetti, stehen sowohl Alcaraz als auch Musetti im Halbfinale. Dass der Weltranglisten-Erste aufgrund dieser Konstellation das Match nicht hundertprozentig ernstnehmen sollte, muss De Minaur wohl nicht befürchten. Immerhin könnte Alcaraz mit einem Sieg sicherstellen, dass er auch zu Jahresende an der Spitze des ATP-Rankings stehen wird.

Hoffentlich hat der Australier bis zum Abend auch realisiert, dass seine Halbfinal-Chancen mehr als nur intakt sind. Beim On Court-Interview im Anschluss an das Match reagierte er nämlich noch etwas ungläubig, als ihm offenbart wurde, dass er bei einem Sieg von Alcaraz weiter sei.

Für Taylor Fritz sind die ATP Finals nach der enttäuschenden Niederlage indes vorbei. Der US-Amerikaner konnte seine ausgezeichnete Ausgangsposition nicht ummünzen und ist schon vor der Abendpartie ohne Chance auf den Halbfinaleinzug.

Hier die Vorrunden-Gruppen in Turin