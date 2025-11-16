ATP Finals Turin: Heliovaara/Patten holen zum ersten Mal den Titel

Harri Heliovaara und Henry Patten haben sich bei den ATP Finals in Turin zum ersten Mal den Titel im Doppel gesichert. Der Finne und der Brite besiegten im Finale die rein-britische Paarung Joe Salisbury/Neal Skupksi mit 7:5 und 6:3.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.11.2025, 16:39 Uhr

© Getty Images Harri Heliovaara und Henry Patten schnappten sich in Turin den Titel.

Heliovaara/Patten erspielten sich zwei frühe Breakchancen, doch Skupski behielt die Nerven und brachte das Game mit starken Aufschlägen doch noch durch. Auch im weiteren Verlauf des ersten Satzes war es die rein britische Paarung, die wesentlich mehr Probleme in den eigenen Service-Games hatte.

Nichtsdestotrotz schien alles auf ein Tiebreak hinauszulaufen. Heliovaara/Patten schlugen jedoch im letzten Abdruck doch noch zu und fixierten mit einem Break zum 7:5 den verdienten Satzgewinn.

Im zweiten Satz ließen beide Doppel bei eigenem Aufschlag zunächst wenig anbrennen. Schließlich war es jedoch abermals die finnisch-britische Paarung, die sich als erste Breakchancen erarbeiten konnte und nach einem starken Vorhandreturn von Heliovaara mit 4:2 in Führung ging. Das an Nummer zwei gesetzte Doppel agierte in der Folge bei eigenem Aufschlag gewohnt souverän und nutzte schließlich nach einer Spielzeit von einer Stunde und 20 Minuten den insgesamt dritten Matchball zum 7:5, 6:3-Erfolg.

Für Heliovaara/Patten ist der Titel bei den Finals der erfolgreiche Abschluss einer starken Saison. Die beiden hatten in diesem Jahr unter anderem bereits bei den Australian Open und den Shanghai Masters triumphiert.

Hier das Doppel-Tableau in Turin