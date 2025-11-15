ATP-Finals Turin: Heliovaara/Patten stoppen Lokalmatadoren Bolelli/Vavassori

Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg besiegte das favorisierte Duo Heliovaara/Patten im Halbfinale der ATP-Finals die Italiener Bolelli/Vavassori und verhinderten damit den Finaleinzug der Lokalmatadoren in Turin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 13:52 Uhr

© Getty Images Im Halbfinale der ATP-Finals in Turin beendeten Patten/Heliovaara die Titelträume der Lokalmatadoren Bolellii/Vavassori..

Frei nach dem Motto „Die Letzten werden die Ersten sein“ gingen die an Position 2 geführten Harri Heliovaara und Henry Patten, die als letzte Paarung ihr Halbfinal-Ticket bei den ATP-Finals buchen konnten, in das Aufeinandertreffen mit den italienischen Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Nach je einem souveränen Aufschlagspiel beider Teams zum Auftakt packte die finnisch/britische Paarung im dritten Spiel bei der einzigen Break-Möglichkeit im gesamten Durchgang zu und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Mit einem souveränen Aufschlagspiel zum Abschluss nutzte das Duo den ersten von vier laufenden Satzbällen mit einem Aufschlag-Winner von Patten. Für den größten Diskussionsstoff sorgte eine Entscheidung des Schiedsrichters bzgl. einer angeblichen Ballberührung von Bolelli, der bei der Entscheidung blieb, obwohl die Aufnahmen des Video-Reviews das Gegenteil zeigten.

Auch im zweiten Akt waren Heliovaara/Patten im dritten Spiel am Drücker. Zwar mussten sie erst zwei laufende Break-Chancen verstreichen lassen, nutzten aber den Deciding-Punkt zu ihren Gunsten. Auch im nächsten Aufschlagspiel ihrer Gegner erspielten sie sich inklusive des Entscheidungspunkts erneut drei laufende Möglichkeiten, konnten aber keine davon verwerten. Beim Stand von 5:3 taten sich erneut zwei Chancen auf, diesmal als Matchball, wovon sie den zweiten mit einem unwiderstehlichen Rückhand-Return von Heliovaara nutzen konnten. Während für die italienischen Lokalmatadoren die Reise in Turin zu Ende ist, greifen Heliovaara/Patten im Endspiel nach dem Titel.

In der zweiten Semifinal-Begegnung am Abend wird es auf jeden Fall ein britisches Siegerteam geben. Dort treffen die topgesetzten Julian Cash und Lloyd Glasspool auf ihre an Position 5 geführten Landsleute Joe Salisbury und Neal Skupski.