ATP Finals Turin: Krawietz/Pütz verabschieden sich mit Sieg

Das deutsche Vorzeige-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat bei den ATP Finals in Turin doch noch einen Sieg eingefahren. Die Titelverteidiger bezwangen in der "Gruppe Peter Fleming" die Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori in einem wahren Thriller mit 7:6 (5), 4:6 und 13:11.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 13:54 Uhr

© Getty Images Für Kevin Krawietz und Tim Pütz gab es doch noch ein versöhnliches Ende bei den ATP-Finals.

Im ersten Satz konnten beide Paarungen jeweils die Breakbälle der Gegner abwehren - es ging in den Tiebreak. Dank eines starken Vorhandreturns von Kevin Krawietz holten sich die Deutschen den ersten Durchgang und fügten den Italienern den ersten Satzverlust im Turnierverlauf überhaupt zu.

In Satz zwei waren es Bolelli und Vavassori, die sich das erste Break sichern konnten, nachdem ein Vorhandvolley von Tim Pütz im Aus landete. Krawietz und Pütz blieben jedoch dran und sicherten sich beim Stand von 3:4 drei Chancen auf das Rebreak, die die Italiener allesamt abwehren konnten. Nachdem die Deutschen im Game darauf bei eigenem Aufschlag noch einen Satzball parieren konnten, ließen die Italiener bei eigenem Service nichts mehr anbrennen. Es ging somit in den Match-Tiebreak.

Dieser avancierte zu einem wahren Thriller. Krawietz und Pütz stellten bei eigenem Service auf 9:8 und holten sich den ersten Matchball, doch Bolelli konnte mit einem echten "Zaubervolley" auf 9:9 stellen. Nach einem Ass von Vavassori waren es plötzlich die Italiener, die ihren ersten Matchball hatten - Krawietz behielt allerdings über Kopf zweimal die Nerven und sicherte den Deutschen den zweiten Matchball. Nachdem die Italiener auch diesen abwehren konnten, sorgte schließlich ein starker Return von Tim Pütz dafür, dass die Deutschen nun bei eigenem Aufschlag die Chance hatten, das Match zuzumachen. Krawietz vollierte am Netz nach einem starken Aufschlag ab und sorgte somit doch noch für ein versöhnliches Turnier-Ende aus Sicht der Titelverteidiger.

Auch Bolelli und Vavassori werden die Niederlage verkraften können, waren sie doch schon zuvor für das Semifinale qualifiziert. Auf wen die beiden Lokalmatadoren im Halbfinale treffen, wird morgen in der "Gruppe John McEnroe" ermittelt.

