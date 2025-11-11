ATP-Finals Turin: Lokalmatadoren Bolelli/Vavassori knacken auch Granollers/Zeballos

Zur Begeisterung der heimischen Zuschauer besiegten die italienischen Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori bei den ATP-Finals in Turin auch das spanisch/argentinische Duo Marcel Granollers und Horacio Zeballos und bleiben damit auch im zweiten Gruppenspiel ohne Satzverlust.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 13:28 Uhr

© Getty Images Auch bei ihrem zweiten Auftritt in Turin begeisterten die Lokalmatadoren Simone Bolelli/Andrea Vavassori das Heimpublikum ohne Satzverlust.

Bei den ATP-Finals in Turin verlaufen die Auftritte der italienischen Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori weiterhin ganz nach dem Geschmack der heimischen Zuschauer. Nach ihrem Auftakt-Coup gegen das topgesetzte britische Duo Cash/Glasspool legte das italienische Davis-Cup-Doppel auch gegen die spanisch/argentinische Paarung mit Marcel Granollers und Horacio Zeballos nach.

Dabei erfuhren die Heimfavoriten jedoch im ersten Durchgang erbitterten Widerstand durch die “Krapütz-Bezwinger”, weshalb es dort in den Tiebreak ging. Mit einem spektakulären Rückhand-Return-Winner vor dem Seitenwechsel stellte Vavassori die Weichen auf den Satzgewinn, den das italienische Duo mit einem weiteren Mini-Break zum Abschluss eintüten konnte.

Mit dem Momentum und den Zuschauern im Rücken packten Bolelli/Vavassori gleich zu Beginn des zweiten Akts konsequent zu und schnappten sich im ersten Spiel den Aufschlag ihrer Gegner. Bei eigenem Service ließ das erfahrene Duo nichts mehr anbrennen. Beim Stand von 5:3 mussten die Italiener noch einen Matchball bei Deciding-Point verstreichen lassen, ehe sie anschließend in einem zu-Null-Spiel bei eigenem Aufschlag mit einem Smash den 7:6 (4), 6:4-Erfolg nach 1:34 Stunden besiegeln konnten.

In ihrer abschließenden Vorrunden-Begegnung in der Gruppe „Peter Flemming“ sieht sich die italienische Paarung den deutschen Titelverteidigern Kevin Krawietz und Tim Pütz gegenüber, die heute Abend nach ihrer Auftakt-Niederlage gegen Granollers/Zeballos in ihrem zweiten Match gegen die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool bereits arg unter Zugzwang stehen.