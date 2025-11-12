ATP-Finals Turin: Salisbury/Skupski schaffen gegen Favoriten 2. Sieg

Am zweiten Spieltag der Gruppe „John McEnroe besiegte das britische Duo mit Joe Salisbury und Neal Skupski das an Position 2 gesetzte und damit favorisierte finnisch/britische Doppel Harri Heliovaara und Henry Patten im entscheidenden Match-Tiebreak und bleiben damit bei den ATP-Finals in Turin weiter ungeschlagen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 13:53 Uhr

© Getty Images Nach einem Erfolg gegen die Gruppen-Favoriten bleiben die Briten Joe Salisbury (l.) und Neal Skupski in Turin weiter ungeschlagen.

Ein spannendes und hochklassiges Doppel durften die Zuschauer in Turin am zweiten Spieltag der Gruppe „John McEnroe“ bei den ATP-Finals zwischen dem an Nr. 5 gesetzten britischen Duo Joe Salisbury/Neal Skupski, und der an Position 2 geführten finnisch/britischen Paarung Harri Heliovaara und Henry Patten erwarten, schließlich konnten beide Teams ihre Auftakt-Partie für sich entscheiden.

Und vom Start weg agierten beide Paarungen bei eigenem Aufschlag konsequent und hielten im ersten Durchgang all ihre Aufschlagspiele. Jeweils nur einen Deciding-Punkt ließen beide Teams bei eigenem Service zu. Im Tiebreak konten sich Salisbury/Skupski absetzen, benötigten aber insgesamt fünf Satzbälle, um den Deckel im ersten Durchgang draufzumachen.

Im zweiten Akt musste Neal Skupski seinen Aufschlag zum 2:4 entscheidend abgeben, was ihre Gegner zum Satzgleichstand nutzen konnten. Im Match-Tiebreak wechselte das Momentum mehrfach, ehe Salisbury mit einem spektakulären Vorhand-Returnwinner das entscheidende Mini-Break zum 8:7 einfahren konnte. Mit zwei sicheren Aufschlagpunkten besiegelte Skupsky den finalen 7:6 (7), 3:6, 10:7-Erfolg nach 1:41 Stunden.

Im letzten Gruppenspieltag bekommen es die damit ungeschlagenen Salisbury/Skupski mit dem US-Doppel Harrison/King zu tun, während Heliovaara/ Patten dem Duo Arevalo-Gonzalez aus San Salvador und Kroatien gegenüberstehen werden.

Hier die Doppel-Vorrunden-Gruppen aus Turin