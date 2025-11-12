ATP-Finals Turin: Salisbury/Skupski schaffen gegen Favoriten 2. Sieg
Am zweiten Spieltag der Gruppe „John McEnroe besiegte das britische Duo mit Joe Salisbury und Neal Skupski das an Position 2 gesetzte und damit favorisierte finnisch/britische Doppel Harri Heliovaara und Henry Patten im entscheidenden Match-Tiebreak und bleiben damit bei den ATP-Finals in Turin weiter ungeschlagen.
von Dietmar Kaspar
zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 13:53 Uhr
Ein spannendes und hochklassiges Doppel durften die Zuschauer in Turin am zweiten Spieltag der Gruppe „John McEnroe“ bei den ATP-Finals zwischen dem an Nr. 5 gesetzten britischen Duo Joe Salisbury/Neal Skupski, und der an Position 2 geführten finnisch/britischen Paarung Harri Heliovaara und Henry Patten erwarten, schließlich konnten beide Teams ihre Auftakt-Partie für sich entscheiden.
Und vom Start weg agierten beide Paarungen bei eigenem Aufschlag konsequent und hielten im ersten Durchgang all ihre Aufschlagspiele. Jeweils nur einen Deciding-Punkt ließen beide Teams bei eigenem Service zu. Im Tiebreak konten sich Salisbury/Skupski absetzen, benötigten aber insgesamt fünf Satzbälle, um den Deckel im ersten Durchgang draufzumachen.
Im zweiten Akt musste Neal Skupski seinen Aufschlag zum 2:4 entscheidend abgeben, was ihre Gegner zum Satzgleichstand nutzen konnten. Im Match-Tiebreak wechselte das Momentum mehrfach, ehe Salisbury mit einem spektakulären Vorhand-Returnwinner das entscheidende Mini-Break zum 8:7 einfahren konnte. Mit zwei sicheren Aufschlagpunkten besiegelte Skupsky den finalen 7:6 (7), 3:6, 10:7-Erfolg nach 1:41 Stunden.
Im letzten Gruppenspieltag bekommen es die damit ungeschlagenen Salisbury/Skupski mit dem US-Doppel Harrison/King zu tun, während Heliovaara/ Patten dem Duo Arevalo-Gonzalez aus San Salvador und Kroatien gegenüberstehen werden.
Hier die Doppel-Vorrunden-Gruppen aus Turin