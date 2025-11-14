ATP-Finals Turin: Salisbury/Skupski ungeschlagen ins Halbfinale

In der letzten Vorrunden-Begegnung im Doppel besiegten die Briten Joe Salisbury und Neal Skupski das US-amerikanische Duo Evan King und Christian Harrison und wahren damit als einziges Team im bisherigen Turnierverlauf ihre weiße Weste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2025, 19:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Als einzig ungeschlagenes Team schafften die Briten Joe Salisbury und Neal Skupski bei den ATP-Finals in Turin den Einzug ins Halbfinale.

Im letzten Gruppenspiel des Doppelwettbewerbs in Turin wollten sich Joe Salisbury und Neal Skupski auch die dritte Siegesprämie in der Vorrunde der ATP-Finals sichern. Gegen die US-amerikanische Paarung Christian Harrison und Evan King packte das favorisierte Duo im letzten Spiel im ersten Satz mit ihrer ersten Break-Möglichkeit konsequent zu und tütete damit auch den Gewinn des ersten Durchgangs ein. Mit einem frühen Break im zweiten Akt stellten die Briten die Weichen auf Sieg und besiegelten nach 68 Minuten den 7:5, 6:3-Erfolg.

Bereits vor der Begegnung standen bereits die Halbfinal-Paarungen mit insgesamt fünf britischen Spielern fest. Dort treffen die italienischen Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori auf das finnisch/britische Duo mit Harri Heliovaara und Henry Patten, die sich heute in der ersten Partie das Ticket sichern konnten. Die ungeschlagenen Salisbury/Skupski treffen im komplett britischen Duell auf Julian Cash und Lloyd Glasspool.