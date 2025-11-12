ATP Finals Turin: Sinner stoppt Zverev erneut

Jannik Sinner feiert mit einem 6:4, 6:3 gegen Alexander Zverev seinen fünften Sieg in Folge gegen den Deutschen und steht bereits fix im Halbfinale.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 22:35 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner verfolgt die Mission Titelverteidigung

Das Ergebnis liest sich klarer, als es der Spielverlauf war. Im ersten Satz begegneten sich Alexander Zverev und Jannik Sinner durchaus auf Augenhöhe. Beide agierten mit druckvollen Aufschlägen und präzisen Grundschlägen. Zverev hielt lange stark dagegen, doch beim Stand von 4:5 patzte er erstmals. Sinner nutzte seine Chance eiskalt, nahm dem Deutschen das Service ab und sicherte sich damit den ersten Satz.

Zverev lässt Chancen liegen

Im zweiten Durchgang drehte sich das Bild. Zverev dominierte phasenweise mit starkem Returnspiel und brachte Sinner mehrfach in Bedrängnis. Der Italiener wackelte, aber Zverev ließ am Ende eben doch sieben Breakbälle ungenutzt. Immer wenn es eng wurde, fand Sinner seinen Aufschlag wieder und befreite sich mit Mut und Präzision. Ein Break zum 4:2 reichte dem 23-Jährigen schließlich, um die Partie trotz ungewöhnlicher Fehler endgültig zu entscheiden.

Nervenstärke macht den Unterschied

Während Zverev sich mehrfach über verpasste Möglichkeiten ärgerte, blieb Sinner durchwegs cool und effizient. Selbst kleinere Wackler kompensierte er mit starkem ersten Aufschlag und konsequenter Punkteverwertung. Diese mentale Stabilität war letztlich ausschlaggebend und zugleich Ausdruck der beeindruckenden Form, in der der Südtiroler derzeit spielt.

Entscheidungsspiel am Freitag

Für Zverev bleibt einstweilen noch alles offen. Am Freitag trifft er auf Felix Auger-Aliassime, der Ben Shelton in drei Sätzen in die Knie zwang. In dieser letzten Runde der Gruppenspiele entscheidet sich, wer Sinner ins Halbfinale folgt. Der Italiener selbst kann gegen Shelton befreit aufspielen und dabei weiter an seinem makellosen Lauf bei den Finals feilen.

