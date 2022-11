ATP Finals: Was macht Onkel Toni heute?

Toni Nadal ist seit ein paar Monaten der Super-Coach von Félix Auger-Aliassime. Beim heutigen Treffen mit seinem Neffen Rafa wird sich der Spanier aber eher im Hintergrund halten.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2022, 11:18 Uhr

© Getty Images Toni Nadal aus einer Zeit, als er noch für Rafa zuständig war

Wer sich dieser Tage auf Mallorca aufhält, sollte sich nicht weiter wundern, dass der Deutschen beliebteste Urlaubs-Insel regelrecht entvölkert ist. Denn ein Großaufgebot an Mallorquinern hält sich derzeit in Turin auf, genauer gesagt in der Box von Rafael Nadal. Neben den Coaches wären da die Eltern, die Schwester, die Ehefrau. Wieder einmal also hat sich der Nadal-Clan auf Reisen begeben, in dieser Stärke war dies zuletzt in Wimbledon der Fall.

Und es ist ja gar nicht so lange her, dass Onkel Toni auch Teil der Reisegruppe aus Manacor war. Dann aber übernahm der Entdecker und langjährige Übungsleiter von Rafa die sportliche Leitung von dessen Akademie. Und in jüngerer Vergangenheit auch einen Job als Teilzeit-Coach von Félix Auger-Aliassime. So auch während der ATP Finals in Turin.

Endspiel zwischen Nadal und Auger-Aliassime

Dort allerdings trifft sein aktueller Schützling heute auf seinen ehemaligen. Nadal gegen Auger-Aliassime, das gab es in diesem Jahr schon einmal, nämlich in Roland Garros. Es war das erste von drei aufeinanderfolgenden Matches, in denen der spätere Champion so richtig zu kämpfen hatte. Danach kam das Viertelfinale gegen Novak Djokovic, gefolgt vom epischen Halbfinale gegen Alexander Zverev, das nach drei Stunden Spielzeit, aber noch nicht einmal zwei vollendeten Sätzen sein Ende fand.

Onkel Toni war auch in Paris an der Seite von Félix Auger-Aliassime dabei. Und machte sich bei dessen Treffen mit seinem Neffen unsichtbar. Wie wird er sich heute in Turin verhalten? Die Einsätze im ersten Einzel-Match des Tages (ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker) sind jedenfalls hoch: Beide Kontrahenten spielen schon um das sportliche Überleben bei den diesjährigen ATP Finals.

Bei Nadal war das nach einem schwierigen Herbst ein klein wenig erwartet worden, die Niederlage von Auger-Aliassime gegen Casper Ruud kam dagegen überraschend. Onkel Toni hat sich das eine wie das andere Match genau angeschaut. Eines in der Box des Kanadiers, das andere wahrscheinlich vor dem TV-Gerät. Wo er heute sitzen wird, das ist die große Frage.

Hier das Draw in Turin