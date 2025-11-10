ATP Finals: Wird Alex De Minaur noch ein Freund von Turin?

Alex De Minaurunterlag am Sonntag in seinem Auftaktmatch bei den ATP Finals gegen Carlos Alcaraz. Damit verlor der Australier auch sein viertes Match in Turin. Zwei Chancen für den Premierensieg gibt es noch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 17:29 Uhr

© Getty Images Alex De Minaur hat bisher noch kein Match bei den ATP Finals gewinnen können.

Eine Zweisatzniederlage gegen Carlos Alcaraz ist grundsätzlich nichts, was man einem gestandenen Tennisprofi vorwerfen kann. Alex De Minaur präsentierte sich vor allem im ersten Satz am Sonntag auf Augenhöhe, musste jedoch am Ende trotzdem die verdiente Niederlage akzeptieren.

Der Australier unterlag damit zum vierten Mal bei den ATP Finals. Bisher konnte der 26-Jährige noch kein Match beim Jahresendturnier in Turin für sich entscheiden. Bei der Premiere im vergangenen Jahr gelang gegen Taylor Fritz zumindest ein Satzerfolg. Nun bestehen noch zwei Chancen auf den ersten Sieg in der norditalienischen Stadt.

De Minaur erneut gegen Fritz

Dabei wird De Minaur erneut auf Taylor Fritz treffen. Auch Lorenzo Musetti wird dem Weltranglistensiebten noch begegnen. Gegen den US-Boy Fritz hat der Mann aus Down Under zumindest nach zehn Duellen eine ausgeglichene Bilanz. Die gegen Musetti ist mit 1-3 negativ.

Das sollte jedoch egal sein, denn bisher standen die Sterne von Turin nicht gut für den Australier. Ein bisschen Sightseeing am freien Montag kann den Kopf freimachen. Und ein besseres Gefühl für die Stadt vermitteln. Hauptsache es hilft!

Hier die Vorrunden-Gruppen aus Turin