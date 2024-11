ATP Finals: Zverev gegen Alcaraz, Sinner gegen Medvedev

Die Gruppen für die ATP Finals in Turin stehen fest. Alexander Zverev darf sich auf ein Duell mit Carlos Alcaraz freuen. Jannik Sinner trifft u.a. auf Daniil Medvedev.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2024, 13:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Die besten Spieler der Tour bitten zum Showdown in Turin.

Gesucht wird der Nachfolger von Novak Djokovic. Durch die verletzungsbedingte Absage des Serben steht schon vor den ATP Finals in Turin fest, dass es keine weitere Titelverteidigung geben wird. Der Weg zum neuen Champion ist nun etwas klarer. Denn die Gruppenkonstellationen stehen seit der Auslosung am Mittag fest.

Jannik Sinner führt die Gruppe „Ilie Nastase“ an und trifft beim Jahresend-Showdown in Italien auf Daniil Medvedev, Taylor Fritz und den Finals-Debütanten Alex de Minaur. Jannik Sinner dürfte der klare Favorit sein, wenn es um den Gruppensieg geht.

Alexander Zverev trifft auf

Für Alexander Zverev stand schon im Vorfeld der Auslosung fest, dass der Weltranglistezweite die Gruppe „John Newcombe“ anführen darf. Zugelost wurden dem zweimaligen Sieger der Finals Carlos Alcaraz, Casper Ruud und Andrey Rublev, der durch die Absage von Titelverteidiger Novak Djokovic in das Feld der besten Acht des Jahres vorrückte.

Los geht es am Sonntag mit der Gruppenphase. Am Samstag folgt nach sechs Tagen Gruppenspiele das Halbfinale mit den jeweils Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen, bevor am Sonntag, 17.11., die ATP Saison mit dem Endspiel beschlossen wird.