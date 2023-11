ATP Finals: Zverev in einer Gruppe mit Alcaraz, Medvedev, Rublev

Alexander Zverev wurde bei den ATP Finals 2023 in Turin (Sky überträgt ab Sonntag live) in eine Gruppe mit Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Andrey Rublev gelost.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 17:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Für Alexander Zverev gilt in Turin wie für alle anderen: Es gibt keine einfachen Gegner!

Es gibt ja keine einfachen Lose bei den ATP Finals. Und also muss Alexander Zverev es nehmen, wie es nun mal gekommen ist. Die deutsche Nummer eins wurde am heutigen Dnnerstag in die rote Gruppe gelost und trifft dort auf Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Andrey Rublev.

Saisonabschluss in Turin: Erlebe jetzt alle Matches der ATP Finals selbstverständlich live und exklusiv nur bei Sky.

In der grünen Gruppe spielt Titelverteidiger Novak Djokovic gegen Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune. damit kommt es in Turin wie schon in Paris-Bercy zu einem Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und seinem Ex-Coach Boris Becker.

Gegen seine Gruppengegner hat Alexander Zverev folgende Bilanzen:

Carlos Alcaraz: 3:3. Das letzte Treffen gab es bei den US Open in New York City, da konnte sich der Soanier durchsetzen.

Daniil Medvedev: 7:10. Es wird bereits das sechste Treffen mit Medvedev in diesem Jahr werden. Gewinnen konnte Zverev nur jenes in Cincinnati.

Andrey Rublev: 5:3. Zverev hat die ersten fünf Duelle gegen Rublev gewonnen - alle drei Matches in diesem Jahr (Dubai, Bastad, Wien) aber verloren.